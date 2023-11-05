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الأحد، 05-11-2023 12:45 م

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة في اليوم الـ30 للعدوان

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الوكيل الإخباري- استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين ، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ30 على التوالي.

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وأفاد مراسل "وفا" نقلا عن مدير مستشفى القدس بشار مراد، بأن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى بمدينة غزة بصاروخ دون سابق انذار، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين ، وإصابة آخرين بجروح، بينهم نازحون.


وأضاف، أن أحد المرضى داخل غرفة العناية المركزة أصيب بشظايا انفجار الصاروخ، ما ادى إلى اصابته بجروح خطيرة.


كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 21 مواطنا من عائلة أبو حصيرة، بعد استهداف منزلهم الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.


واستشهد طفلان وأحد الفلسطينيين على الأقل، فيما أصيب آخرون، جراء استهداف منازلهم بالقذائف المدفعية من قبل زوارق الاحتلال الحربية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشيخ زايد آل نهيان في منطقة الكتيبة، غرب مدينة غزة.


يذكر أن منطقة تل الهوى تعرضت منذ ليلة أمس إلى سلسلة غارات جوية إسرائيلية، إضافة إلى مئات القذائف المدفعية، التي استهدفت البنايات والأبراج السكنية.


وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.


 




 

 


 

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