فيديو - مشاهد قاسية لحظة اغتيال 3 شبان شرق مدينة طولكرم

الوكيل الاخباري - وثقت كاميرا مراقبة عملية اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

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وأفادت مصادر بأن قوة خاصة إسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت ضاحية اكتابا وتحديدا شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل وتغتال الشبان الثلاثة في محيطه.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت سابقا عن وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وهم: يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما) وطارق أمجد شاهين (24 عاما).