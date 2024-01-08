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الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين شرقي مدينة طولكرم

الإثنين، 08-01-2024 11:04 م

3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم

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الوكيل الاخباري - اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، 3 فلسطينيين في ضاحية كتابا، شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها مساء اليوم، بأن قوة خاصة إسرائيلية ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت ضاحية كتابا وتحديدا شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخله.

 

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