فيديو - والد الشهيد محمد الدرّة يودع شقيقيه اللذين ارتقيا بقصف الاحتلال على غزة

الوكيل الاخباري - ودّع جمال الدرة، والد الطفل الراحل محمد الدرة، شقيقيه، نائل وإياد، اللذين ارتقيا أمس، من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد 23 عاماً على ارتقاء طفله، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.

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وانتشر مقطع فيديو للدرة وهو جالس إلى جانب الشهداء، مردداً الدعاء لشقيقيه ولكل الشهداء بالرحمة. وتوجّه إليهما قائلاً: "احجزا لي مكاناً جنبكما"، ودعا الله أن يلهمه الصبر على فراقهما.



وأعاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة جمال الدرة مع ابنه محمد، حيث كان يصرخ "مات الولد"، بعد أن استهدفته قوات إسرائيلية، إلى جانب صورة له اليوم، داعين إلى "حفظ هاتين الصورتين جيداً".



على مرأى من العالم، استشهد الطفل الفلسطيني محمد الدرّة برصاص الجيش الإسرائيلي، حيث كان المصوّر طلال أبو رحمة في المكان المناسب ليرصد الجريمة التي وثّقتها كاميراته.