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قائد عملية نفق الحرية يدخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال

الثلاثاء، 21-09-2021 07:19 م

قائد عملية نفق الحرية يدخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" أن محمود عبد الله علي العارضة دخل عامه الـ26 في السجون الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

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ولفت نادي الأسير الفلسطيني إلى أن العارضة هو قائد عملية نفق الحرية الأخيرة من سجن جلبوع، والتي تمكن خلالها من التحرر برفقة الأسرى زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي، قبل أن تعيد قوات الاحتلال اعتقالهم.


وأشار النادي إلى أن الأسير العارضة معتقل منذ تاريخ 21 سبتمبر 1996، ومحكوم بالسجن المؤبد، وكان قد اعتقل سابقا عام 1992 وأمضى ثلاثة أعوام في السجن.


وتمكن العارضة خلال سنوات اعتقاله من الحصول على شهادة البكالوريوس، وله العديد من الإصدارات الأدبية والفكرية، من بينها "الرواحل وتأثير الفكر على الحركة الإسلامية في فلسطين".


يذكر أن العارضة من بلدة عرابة في محافظة جنين، وتعرض معظم أفراد عائلته للاعتقال على مدار سنوات النضال الفلسطيني.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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