قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الوكيل الإخباري - حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من عواقب وخيمة، إذا استمرت إسرائيل في محاولاتها فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

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وأكد في بيان اليوم الثلاثاء، أن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى ستبقى عصية على مؤامرات التقسيم والتفتيت، محذرا من تبعات الإقدام الفعلي على إقرار ما يسمى بمشروع قانون "عميت هليفي"، الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا، وتمرير صبغة جديدة لاقتحامات المستوطنين له من أبوابه كافة.



وشدد قاضي القضاة، على رفض جميع المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه، مطالبا بوقفة عربية وإسلامية ودولية جادة وعاجلة، لمنع الاحتلال من المضي قدما في مخططاته الاستيطانية والتوسعية، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية صارمة بحق دولة الاحتلال، في خطوة جدية لمنعها من العبث بالمقدسات الدينية، كونها تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.



بترا

