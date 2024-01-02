الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 02-01-2024 10:18 م

قرار عاجل من حماس بعد اغتيال العاروري

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الوكيل الاخباري - كشفت وسائل اعلام أنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس، طلبت من الوسطاء تجميد أي مفاوضات لعملية تبادل أسرى بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء طلب حماس بعد دقائق من إعلانها استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في بيروت صالح العاروري اثر استهداف مكتب الحركة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية، بواسطة طائرة مسيّرة، نتج عنها استشهاد العاروري واثنين من قيادات كتائب القسام في لبنان.

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