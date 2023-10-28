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السبت، 28-10-2023 04:59 م

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن بدء مرحلة جديدة من الحرب في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل قليل أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة.

وأضاف غالانت: "تجاوزنا مرحلة في الحرب، والليلة اهتزت الأرض في غزة وهاجمنا فوق الأرض وتحتها"، مشيرا إلى أن "العملية في غزة ستستمر حتى صدور أوامر جديدة، وأن الجيش هاجم حماس في كل الأماكن".

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وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدة وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، كما قالت إن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع، خلال التوغل.


وأشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

 

RT

 




 

 


 

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