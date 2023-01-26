قلق أممي بشأن استمرار العنف بالضفة الغربية المحتلة

الوكيل الاخباري - أعرب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند عن شعوره بقلق وحزن عميق إزاء استمرار دورة العنف في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى سقوط عددٍ من الشهداء وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين.



وقال وينسلاند، في بيان، انه ومنذ بداية هذا العام، ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف والاتجاهات السلبية الأخرى التي ميزت عام 2022، مشيرًا إلى الأهمية بمكان الحد من التوترات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

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