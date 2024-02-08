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الخميس، 08-02-2024 07:51 ص

قلق أممي على مصير المدنيين مع تقدم قوات الاحتلال نحو رفح

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الوكيل الاخباري - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء مصير السكان المدنيين بسبب تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو رفح في جنوب قطاع غزة.

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وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في جنيف أمس الأربعاء إن الظروف المعيشية للمدنيين في رفح "سيئة للغاية، فهم يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويطاردهم الجوع والمرض والموت".


ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليون شخص الآن في المنطقة التي تقع على الحدود مع مصر مباشرة، ما يمثل 4 أضعاف ما كان عليه الوضع قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.


 




 

 


 

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