قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خان يونس

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب أراضي الفلسطينيين الزراعية، شرق بلدة القرارة شمال خان يونس.

اضافة اعلان



وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع "كيسوفيم" العسكري شرق القرارة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية.



وأشار إلى أن إطلاق النار خلّف حالة من الهلع والخوف في صفوف المزارعين، الأمر الذي أجبرهم على التراجع وترك مزارعهم.



وكانت الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.



وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة