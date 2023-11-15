قيادي في حماس يعلق على اقتحام الاحتلال مستشفيات غزة

الوكيل الاخباري - رأى عضو القيادة السياسية في حركة "حماس"، رأفت مُرّة، أنه ليس مستغربًا أن يصدر موقفان أمريكيان خلال ساعة واحدة تقريبًا، الأول من البيت الأبيض والثاني من البنتاغون، يؤكدان أن هناك وجوداً عسكرياً لقيادات ومقاتلين من "حماس" في مجمّع الشفاء الطبي في غرة، فمن خلال الإدعاءات الأمريكية، أُعطيت إسرائيل الضوء الأخضر السياسي والقانوني لاقتحام مستشفى الشفاء.

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وأكد عضو القيادة السياسية في حركة "حماس" في تصريحات صحفية : "أنه بعد التصريحات الأمريكية باشر الجيش الإسرائيلي عدوانه المباشر على المستشفى بعد استمرار حصاره لفترة طويلة، وترافق ذلك مع الادعاء الكاذب الإسرائيلي والأمريكي بوجود قيادات لحركة "حماس" وعدد من الرهائن والأسرى الإسرائيليين داخل المستشفى".



ووصف مُرّة اقتحام المستشفى بـ"العدوان الإرهابي" على مؤسسة صحية وطبية لطالما كانت أبوابها مفتوحة أمام كل المؤسسات الدولية الإنسانية التي تربطها بها علاقات جيدة.



واعتبر أن إسرائيل لا تملك معلومات عسكرية عن قطاع غزة وتقوم بترويج إدعاءات كاذبة باستهداف مؤسسات ومواقع عسكرية لحركة "حماس"، فيما ميدانيًا الجيش الإسرائيلي ركّز على أهداف مدنية كالمدارس والجامعات ودُور العبادة من مساجد وكنائس والمؤسسات الطبية والمستشفيات التي حاصرها وقطع عنها كل شيء من الكهرباء والوقود والمياه، ونكّل بالجسم الطبي والمرضى من أطفال ونساء، ودمّر بقصفه جزءا كبيرا من المستشفيات، كذلك اقتحمها، بالتالي من أصل 85 مستشفى ومركز طبي لم يبقَ سوى 4 أو 5 مستشفيات يعملون من دون مقومات.

سبوتنيك