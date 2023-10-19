غالانت: الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في غزة سيتم قريبا

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للقوات على الحدود مع قطاع غزة، إن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبا.وأوضح غالانت للجنود: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل.. سيأتي الأمر".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"في وقت سابق، بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن طلبت من قطر التوسط للإفراج عن الرهائن لدى "حماس"، بعدما تأكدت أن الإنقاذ العسكري مستحيل.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.