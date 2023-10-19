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خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة

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الخميس، 19-10-2023 09:22 م

خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- حذر خبراء في الأمم المتحدة من خطر "الإبادة الجماعية" في غزة، مشيرين إلى أن حملة إسرائيل في القطاع تؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقال الخبراء في بيان أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الخميس: "إننا ندق ناقوس الخطر: هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل وتؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة".

وتابع البيان: "بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، المصحوبة بالعمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

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وأكد الخبراء: "لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار فورا وضمان الوصول العاجل ودون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء"، مؤكدين على ضرورة ضمان السلامة للسكان المدنيين.

يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

 




 

 


 

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