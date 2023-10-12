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الخميس، 12-10-2023 09:49 م

كشف تفاصيل استدعاء رئيس الشاباك قبل ساعات من طوفان الأقصى

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الوكيل الاخباري- أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية، بأنه قبل ساعات قليلة من بدء الهجوم، تلقى الجيش الإسرائيلي والشاباك إشارات ضعيفة حول حركة المسلحين على خط التماس وتم استدعاء رئيس الشاباك لمقر المنظمة.

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وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، في الليلة بين الجمعة والسبت، تم إجراء محادثة هاتفية بمشاركة رئيس الأركان وجنرالات آخرين، كما ورد أمس في القناتين 11 و13 الإسرائيليتين.

وأضاف الموقع، أدرك الشاباك أن شيئا ما يحدث، ووصل رئيس الجهاز رونين بار إلى مقر المنظمة ليلا، وبقي هناك حتى اندلاع الهجوم.

وتشير تقارير الشاباك، إلى أنه لم يعتقد أن هذه عملية واسعة النطاق لحماس، بل هي إشارة ضعيفة، وجرى الحديث عن إمكانية إطلاق صواريخ أو تسلل محدود جدا.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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