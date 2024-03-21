الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاضراب الشامل يعم مدينة جنين ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء

أسعار الذهب تعاود الإرتفاع في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

فيدان: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لا يمكن تركه لأجندات عقيمة

الجيش الروسي يصد 10 قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

الأردنيّون يحيون اليوم الذكرى 56 لمعركة الكرامة

أسعار النفط ترتفع عالمياً

الجيش الروسي يصد 10 قذائف صاروخية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

قرار مرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على روسيين لارتباطهما بمواقع إعلامية زائفة

كندا تلتزم بإرسال أسلحة لإسرائيل وافقت عليها بالأشهر الأولى للحرب

الخميس، 21-03-2024 08:58 ص

كندا تلتزم بإرسال أسلحة لإسرائيل وافقت عليها بالأشهر الأولى للحرب

ك


الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الخارجية الكندية قولها إن التصاريح الممنوحة لبيع الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى بداية يناير/كانون الثاني الماضي، ستُحترم ويوافق عليها، موضحة أن الحكومة الكندية لن توافق على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الكندية إن منع تصدير الأسلحة لإسرائيل سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان امتثال تل أبيب الكامل لنظام التصدير الكندي الذي وصفته بأنه من أكثر الأنظمة "صرامة" بالعالم.


وأول أمس الثلاثاء، صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن قراره يأتي بإطار دعم أوتاوا لوقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحل الدولتين، ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ككك

الاضراب الشامل يعم مدينة جنين ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء

كك

الاحتلال يطلق النار على شاب قرب مستوطنة غوش عتصيون

طط

قوات الاحتلال تفجر مبنى داخل مجمع الشفاء

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 شبان من الخليل

ح

مصادر: حماس قدمت تصورا للمفاوضات يؤدي إلى "هدوء مستدام"

ر

المقاومة في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء بتل أبيب

أخبار متعلقة
ك

كندا توقف تصدير الأسلحة إلى اسرائيل

ش

هآرتس: "مجزرة الطحين" ستغير مسار الحرب

53bc6a6a-1386-41e0-9e51-0026ebc29f74

مفوض أممي: نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برفح

د

مسيرة من غلاف غزة لأهالي المحتجزين تطالب نتنياهو بصفقة فورية

mKa7L

صحف عالمية تعلق على مخاوف إسرائيل من الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

بايدن 3

أكسيوس: مهلة أميركية لإسرائيل وإلا وقف نقل الأسلحة