كندا تلتزم بإرسال أسلحة لإسرائيل وافقت عليها بالأشهر الأولى للحرب

الوكيل الاخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الخارجية الكندية قولها إن التصاريح الممنوحة لبيع الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى بداية يناير/كانون الثاني الماضي، ستُحترم ويوافق عليها، موضحة أن الحكومة الكندية لن توافق على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة.

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وقالت الخارجية الكندية إن منع تصدير الأسلحة لإسرائيل سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان امتثال تل أبيب الكامل لنظام التصدير الكندي الذي وصفته بأنه من أكثر الأنظمة "صرامة" بالعالم.



وأول أمس الثلاثاء، صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن قراره يأتي بإطار دعم أوتاوا لوقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحل الدولتين، ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.



