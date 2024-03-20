كندا توقف تصدير الأسلحة إلى اسرائيل

الوكيل الاخباري - أعلن مصدر حكومي كندي، مساء أمس الثلاثاء، أن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن قدّمت مجموعة من المحامين الكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون الكندي والدولي.

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وبحسب واشنطن تايمز، أضاف المصدر أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ كانون الثاني 2024.



وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات اسلحة بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ما يضع إسرائيل في قائمة أكبر 10 دول او كيانات تستورد الأسلحة الكندية.



وأصدر البرلمان الكندي الاثنين قرارا غير ملزم يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

