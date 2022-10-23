لليوم التاسع: المعتقل الإداري أحمد الهريمي يواصل إضرابه عن الطعام

الوكيل الإخباري-يواصل المعتقل أحمد إبراهيم الهريمي (26 عاما) من بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ9 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

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واعتقل الهريمي في الـرابع من تموز الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر".



ويعاني الهريمي وهو أسير سابق من مشاكل في الكلى، وقد خضع لعدة عمليات فيها، وهو متزوج وأب لطفل، وطفلة.



وللمعتقل الهريمي، شقيق آخر معتقل إداريا، منذ أكثر من عام وهو سامي (18 عاما)، الذي تجاوز طفولته وهو معتقل إداري.



وفا

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