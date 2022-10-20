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الخميس، 20-10-2022 04:05 م

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تبلغ الأسرى باستئناف الزيارات الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف الزيارات الأسبوع المقبل، باستثناء سجن "ريمون"، حيث سيتم استئناف الزيارات نهاية الشهر الجاري.

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وأضاف النادي في بيان، إن قرار إدارة سجون الاحتلال هذا جاء بعد "حوارات" خاضها الأسرى منذ يوم أمس معها إثر إعلانها إلغاء الزيارات لهذا الشهر.


وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي علقت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم حتى تاريخ 2/11/2022، وذلك وفق ما أبلغت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

وفا

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