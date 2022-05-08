لليوم الرابع.. الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين ويغلق طرقا غرب سلفيت

الوكيل الإخباري-أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين على مداخل بلدتي الزاوية ودير بلوط غرب سلفيت.

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وشددت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم الأحد من حصارها لبلدة الزاوية وتواجدها العسكري في المنطقة الغربية من البلدة المحاذية لجدار الفصل العنصري.



وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير قرعوش، إن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة المقامة على مدخل البلدة والمؤدية إلى البلدات والقرى المجاورة لدير بلوط من الجهة الشمالية، وشددوا من اجراءاتهم العسكرية على المدخل الرئيسي للبلدة، وشرعوا بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق بهويات راكبيها.

وفا

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