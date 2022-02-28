مؤسسات الأسرى تدعو إلى أوسع مشاركة تضامنا مع الأسرى يوم غد

الوكيل الإخباري-دعت مؤسسات الأسرى، إلى أوسع مشاركة يوم غد الثلاثاء، في الفعاليات المقرة نصرة للأسرى والأسيرات في خطواتهم النضالية المستمرة لليوم الـ23 على التوالي.

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وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الفعاليات ستقام في كافة محافظات الوطن، وستتزامن مع خطوات نضالية يوم غد في كافة السجون.



وقال نادي الأسير: إنّه وفي الوقت الذي يواجه أسرانا هجمة ممنهجة بقرار سياسي تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، فإنه من الواجب نصرتهم بما يليق بتضحياتهم ونضالهم المستمر، وحماية منجزاتهم التي حققتها الحركة الأسيرة عبر نضال طويل.



وأشار البيان إلى أن أوقات وأماكن الفعاليات الإسنادية للأسرى يوم غد الثلاثاء ستكون على النحو التالي: -رام الله والبيرة: دوار المنارة- الساعة 11 ظهرًا.

-قلقيلية: ميدان الشهيد أبو علي إياد- الساعة 11 ظهرًا.



-بيت لحم: دوار الأسرى– السينما- الساعة 12 ظهرًا.

-جنين: أمام مقر الصليب الأحمر "المقر الجديد"- الساعة 11 ظهرًا.

-الخليل: أمام استاد الحسين الدولي- عين سارة - الساعة 12 ظهرًا.

-طولكرم: أمام مقر الصليب الأحمر– الساعة 10 صباحًا.

-طوباس: دوار الشهداء- الساعة 11 ظهرًا.

-نابلس: أمام مقر الصليب الأحمر- الساعة 12:30 ظهراً -أريحا: أمام مقر الصليب الأحمر- الساعة 10 صباحًا.



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