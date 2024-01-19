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الجمعة، 19-01-2024 10:31 ص

مئات جنود الاحتلال يعانون من عدوى خطيرة في غزة

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الوكيل الاخباري - عالج العشرات من أطباء الأمراض الجلدية مئات جنود جيش الاحتلال الذين عانوا من التهابات حادة في القدمين في الأشهر الأخيرة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

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وبحسب الصحيفة، فالحذاء العسكري مغلق بشكل جيد بما يتناسب مع الظروف الميدانية، إلا أن الجنود يضطرون إلى البقاء في نفس الحذاء لعدة أيام، وبسبب الحرارة والرطوبة العالية تتكاثر البكتيريا والفطريات المعدية وهذا ما يؤدي إلى رائحة كريهة قوية وحكة تصل أحيانا إلى حد النزيف.


وأوضحت الصحيفة أنه "تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات لتهويتها قدر الإمكان أثناء النشاط العملي".


وأوضح إيتي شاريج، طبيب الأمراض الجلدية من مركز مئير الطبي، أن "تأثير الحذاء العسكري يسبب التعرق الزائد، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو البكتيريا والفطريات في القدم في ظروف القتال، ومع الوقت فإن الإجهاد الجسدي والأحذية غير المريحة تؤدي أيضاً إلى انغراس الظفر داخل الجلد، فيتعرف الجسم عليه كجسم غريب ما يسبب التهابا مؤلما جداً".


وأضاف: "يجب على الأطباء العسكريين أن يحرصوا على علاج الجنود بشكل عاجل عند ظهور العلامات الأولى للعدوى".


 




 

 


 

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