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الخميس، 21-12-2023 03:15 م

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، 23 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم 3 أطفال.

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ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا : الطفلين محمد سليم النيص، وأدهم عبد شكارنة من بلدة نحالين، والطفل عثمان عطا العروج (17 عاما) من قرية جناتا جنوبا، والمحامي ياسر العساكرة من قرية العساكرة شرقا، توفيق ناصر الشمالي (25 عاما)، وأدهم محمد أبو سرور (19 عاما)، ونادر سميح عزية (20 عاما) من بلدة الدوحة غربا، حمودة الشمالي، وتوفيق الشمالي، من منطقة الكركفة وسط بيت لحم، وموسى جودت العمور، والأسير المحرر عمار ياسر العمور من بلدة تقوع شرق بيت لحم.


ومن طوباس، اعتقلت قوات الأسير المحرر محمد فوزي دراغمة (35 عاما) من منزله في مدية طوباس، المواطن أحمد حسين دراغمة، شرق خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.


ومن سلفيت، اعتقل الاحتلال المواطن محمد خالد سليمان من قرية مردا شمالا.
ومن نابلس، اعتقلت المواطن طارق زياد سقف الحيط، من قرية بيت وزن غربا.
كما اعتقلت الشاب فتحي رامية، من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.


ومن مدينة الخليل اعتقلت الأسير المحرر معتز ذيب العويوي، والطالب الجامعي أحمد أشرف نيروخ، وأيمن كمال النمورة من مدينة دورا جنوب الخليل.
وفي رام الله، اعتقلت المواطن محمد ياسر نافع، من بلدة نعلين، وزياد عبد الرحيم ناصر (41 عاما)، من قرية دير قديس غربا.


ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال المحرر نسيم حسني حسن حمد (25 عاما) من بلدة صيدا، وعبد صبحي بدران من دير الغصون.

 

وفا


 




 

 


 

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