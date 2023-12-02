السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في غزة

الحنيفات يطلع على إنجازات وزارة الزراعة وخطتها للعام المقبل

تنظيم فعاليات تجارب التعلم مدى الحياة

الملك يعزي عشائر العدوان

شهداء وجرحى بغارات استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان والمستشفى الاندونيسي

عباس يبحث مع مدعي الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

القسام: استهدفنا قوة صهيونية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

اتحاد التأمين يعقد تدريبيا حول مكافحة غسل الأموال

هيئة الأوراق المالية تشارك في اجتماعات المؤتمر السنوي " أيوسكو"

عاجل

شهداء وجرحى بغارات استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان والمستشفى الاندونيسي

السبت، 02-12-2023 05:50 م

ما هي قنبلة BLU-109 التي زودتها أمريكا للاحتلال؟

2


الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن واشنطن زودت "إسرائيل" بـ100 قنبلة BLU-109 خارقة للتحصينات وزن الواحدة 2000 رطل.

وأضاف المسؤولون أن الاحتلال استخدم القنبلة في هجوم على جباليا ما أسفر عن استشهاد 100 شخص .

وينشر موقع ويكيبيديا تفاصيل قنبلة BLU-109 وهي كالتالي: تعد القنبلة المسماة، بي إل يو-188 أولى القنابل الفراغية التي كشف عنها جهاراً في الترسانة الأمريكية لأسلحة التدمير، وذلك في 21 كانون الأول- ديسمبر عام 2001عندما استخدمت في الحرب التي شنتها على أفغانستان.

وهذه القنبلة هي غير بنت عمها بي إل يو -18(500 LB) الحارقة التي استخدمتها أمريكا في حربها ضد فيتنام، على الرغم من تشابه الأسماء.

ويسمح تفجير القنبلة التي تحتوي على شحنة محددة من المتفجرات لا يزيد وزنها عن 280 كيلو غراما على ارتفاع معين، بإحداث غيمة تفجيرية ينتج عنها كرة نارية هائلة وتفريغ كبير في الضغط.

وتبلغ درجة الحرارة الناتجة عن عملية التفجير نحو 3 الآف درجة مئوية، وهي بالتالي تفوق بمرتين الحرارة الناتجة عن القنابل التقليدية. 

وتنتقل موجة الصدمة بعد الانفجار الثاني بسرعة تبلغ نحو 10 آلاف قدم في الثانية.  

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ZlOON6WzuSdZttEAkAIzEIHhEiZ4Xnj23iOAYhG1

استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في غزة

اشتية.jpg-03feec20-da3a-4159-9124-3bf30874337a-1536x1024

اشتية: فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية

GAWlithWAAA0hp2

شهداء وجرحى بغارات استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان والمستشفى الاندونيسي

11202322111719110798749

عباس يبحث مع مدعي الجنائية الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

1120231812859285020712

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

3871843_1699091245

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة الإسرائيلي

أخبار متعلقة
55

نيويورك تايمز: إسرائيل ألقت قنبلتين تزنان 2000 رطل على جباليا في 31 أكتوبر

112023158210376660723

من هما الضابطان الكبيران اللذان قتلا في غزة أمس؟ - صور

11

اول رد من حماس على تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة

22

مفاجأة حول قتل جنود الاحتلال في غزة