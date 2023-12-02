ما هي قنبلة BLU-109 التي زودتها أمريكا للاحتلال؟

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن واشنطن زودت "إسرائيل" بـ100 قنبلة BLU-109 خارقة للتحصينات وزن الواحدة 2000 رطل.



وأضاف المسؤولون أن الاحتلال استخدم القنبلة في هجوم على جباليا ما أسفر عن استشهاد 100 شخص .



وينشر موقع ويكيبيديا تفاصيل قنبلة BLU-109 وهي كالتالي: تعد القنبلة المسماة، بي إل يو-188 أولى القنابل الفراغية التي كشف عنها جهاراً في الترسانة الأمريكية لأسلحة التدمير، وذلك في 21 كانون الأول- ديسمبر عام 2001عندما استخدمت في الحرب التي شنتها على أفغانستان.



وهذه القنبلة هي غير بنت عمها بي إل يو -18(500 LB) الحارقة التي استخدمتها أمريكا في حربها ضد فيتنام، على الرغم من تشابه الأسماء.



ويسمح تفجير القنبلة التي تحتوي على شحنة محددة من المتفجرات لا يزيد وزنها عن 280 كيلو غراما على ارتفاع معين، بإحداث غيمة تفجيرية ينتج عنها كرة نارية هائلة وتفريغ كبير في الضغط.



وتبلغ درجة الحرارة الناتجة عن عملية التفجير نحو 3 الآف درجة مئوية، وهي بالتالي تفوق بمرتين الحرارة الناتجة عن القنابل التقليدية.



وتنتقل موجة الصدمة بعد الانفجار الثاني بسرعة تبلغ نحو 10 آلاف قدم في الثانية.

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