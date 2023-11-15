من هما الضابطان الكبيران اللذان قتلا في غزة أمس؟ - صور

الوكيل الاخباري - نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تحت بند سمح بالنشر، هوية الضابطان اللذان قتلا أمس خلال إشتباكات مع مسلحين في شمال قطاع غزة ، وتاليا التفاصيل :
- النقيب (احتياط) عمري يوسف دافيد 27 عاماً من كرميئيل، نائب قائد سرية بالكتيبة 9217، في اللواء 12 (لواء النقب)، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة.
- النقيب يديديا أشر ليف 26 عاما، من تل منشيه، نائب قائد سرية بكتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة.
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