الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

السفير العضايلة : مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه - صورة

شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء

الخصاونة : لدينا طابور خامس ويجب التصدّي لهؤلاء

56.4 % نسبة الداعمين لفلسطين الذين ينشئون محتوى أكبر عبر مواقع التواصل حول العالم

الأمم المتحدة: مستشفى واحد فقط لا يزال يستقبل المرضى بشمال غزة

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء

الصفدي : لا أحد يزاود على مواقف الأردن

عاجل

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الأربعاء، 15-11-2023 11:38 ص

من هما الضابطان الكبيران اللذان قتلا في غزة أمس؟ - صور

112023158210376660723


الوكيل الاخباري - نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تحت بند سمح بالنشر، هوية الضابطان اللذان قتلا أمس خلال إشتباكات مع مسلحين في شمال قطاع غزة ، وتاليا التفاصيل :
 
- النقيب (احتياط) عمري يوسف دافيد 27 عاماً من كرميئيل، نائب قائد سرية بالكتيبة 9217، في اللواء 12 (لواء النقب)، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة.

- النقيب يديديا أشر ليف 26 عاما، من تل منشيه، نائب قائد سرية بكتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة.

اضافة اعلان

 


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقتحام-الاقصى.jpg-471d9832-cb71-436f-bbf0-cd0f0d30cb7e-780x470

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

YxDXfrcN9snKSctFjNy6tQRQ4ElG4ndUcj8cgOLN

شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

252749

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

b676671bb2

الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء

63022_17_1700038667

الأمم المتحدة: مستشفى واحد فقط لا يزال يستقبل المرضى بشمال غزة

5a2f54811ee6c8586f8fd7c88624de64

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء

أخبار متعلقة
22

مفاجأة حول قتل جنود الاحتلال في غزة

1

جيش الاحتلال : لهذا تأخر الهجوم البري بغزة

مم

فيديو - هذا ما قالته أسيرة إسرائيلية في مقطعا مصورا نشرته كتائب القسام

WafaImage (1).jfif-6fcadb71-c634-433b-a789-ade13d040342

استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي في غزة

652d6f9b4236041d3270d7ff

الصحة بغزة: تلقينا نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض 500 منهم أطفال

1556759

إيران تتوقع عملا استباقيا من جبهة المقاومة في الساعات المقبلة