محافظة القدس تحذر من سياسة الاحتلال إبعاد الطلبة الفلسطينيين عن جامعاتهم

الوكيل الاخباري - حذرت محافظة القدس من سياسة جديدة تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الطلبة المقدسيين، وذلك بمنعهم من الوصول الى جامعاتهم.



وأوضحت محافظة القدس، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أبعدت طالبتين الأولى من طولكرم، والثانية من رام الله، عن جامعة القدس في أبو ديس شرق القدس المحتلة، بحجة ممارستهما للعمل النقابي داخل الجامعة، ما يعني حرمانهما من مواصلة تعليمهما الجامعي، في سياسة عنصرية ممنهجة ضد التعليم ومؤسساته في القدس.



وأضافت أن هذا القرار العنصري يأتي في وقت يحارب فيه التعليم في القدس، ويرصد له ملايين الدولارات، من أجل أسرته، وتهويده، حيث أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش قبل عدة أيام عن الخطة الخمسية لتهويد القدس والتعليم فيها، بينما تقوم سلطات الاحتلال بتقديم تسهيلات من أجل جذب الطلاب الفلسطينيين، خاصة المقدسيين للدراسة في المدارس التابعة لها، وفي الجامعات العبرية.

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