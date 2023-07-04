إضراب شامل في الضفة الغربية والقدس الثلاثاء

الوكيل الإخباري -

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تعتزم عدة مدن في الضفة الغربية ومدينة القدس، تنفيذ إضراب شامل لجميع مناحي الحياة الثلاثاء، دعما لمخيم جنين.وأكدت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم على الإضراب الشمال لجميع مناحي الحياة الثلاثاء، وذلك للتجمع عند مفترق باب الزقاق الساعة الـ12:00 ظهرا؛ إسناداً لأهالي جنين.وأعلنت حركة فتح الإضراب الشامل في الخليل، داعيةً للتوجه إلى نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال وقطع الطرق على المستوطنين.وفي مدينة القدس، اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس، الثلاثاء يوم تصعيد وإضراب شامل ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مناطق المحافظة.ودعت القوى شرائح الشعب الفلسطيني كافة إلى ضرورة الخروج والتصعيد والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، والإضراب الشامل في مناحي الحياة حداداً على أرواح شهداء مدينة جنين ومخيمها.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بعد منتصف الليلة الماضية، بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.واستُشهد، 9 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 80 آخرون بينهم 17 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.