الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

السفير العضايلة : مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه - صورة

شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء

الخصاونة : لدينا طابور خامس ويجب التصدّي لهؤلاء

56.4 % نسبة الداعمين لفلسطين الذين ينشئون محتوى أكبر عبر مواقع التواصل حول العالم

الأمم المتحدة: مستشفى واحد فقط لا يزال يستقبل المرضى بشمال غزة

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء

الصفدي : لا أحد يزاود على مواقف الأردن

عاجل

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الأربعاء، 15-11-2023 11:02 ص

مرصد حقوقي: إسرائيل استخدمت صورة مُسن أعدمته لاحقاً بدعاية النزوح "الآمن"

222


الوكيل الإخباري- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة مسنّ فلسطيني في دعايته حول "الممر الآمن" للنزوح إلى منطقة جنوب وادي غزة، للتغطية على ارتكابه جرائم وفظائع مروعة بحق النازحين، رغم التأكّد من استشهاد المسن المذكور على يد الجيش في "إعدام ميداني".

اضافة اعلان


وقال المرصد في بيان الثلاثاء، إنه تابع نشر جيش الاحتلال صورة تُظهر أحد جنوده وهو يتحدث مع المسن بشير حجي (79 عاماً)، من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، في أثناء عبوره طريق "صلاح الدين" الرئيسي لادعاء مساعدة المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم خلال نزوحهم.


ووثّق "الأورومتوسطي" تعرض المسن "حجي" للإعدام الميداني صباح الجمعة الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما يؤكد عملية تزييف الحقائق التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ.


وأكّدت هالة حجي، حفيدة المسن الشهيد ، لفريق المرصد الأورومتوسطي أن جدها الذي ظهر في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي، قد "أُعدم عمداً بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في الرأس والظهر خلال عبور طريق النزوح بطريقة بشعة".


وسبق أن وثّق المرصد الأورومتوسطي عشرات الحالات لنازحين فلسطينيين أعدمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافهم بالرصاص الحي، وفي بعض الأحيان بقذائف مدفعية بغرض القتل العمد خلال محاولتهم النزوح -بطلب إسرائيلي- إلى منطقة جنوب وادي غزة.


وجدد المرصد مطالبته الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم الإعدام التي تعرض لها نازحون فلسطينيون ومحاسبة مرتكبيها ومَن أصدر الأوامر بشأنها لإنصاف الضحايا.

 

 


 

TRTعربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقتحام-الاقصى.jpg-471d9832-cb71-436f-bbf0-cd0f0d30cb7e-780x470

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

YxDXfrcN9snKSctFjNy6tQRQ4ElG4ndUcj8cgOLN

شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

252749

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

b676671bb2

الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء

63022_17_1700038667

الأمم المتحدة: مستشفى واحد فقط لا يزال يستقبل المرضى بشمال غزة

5a2f54811ee6c8586f8fd7c88624de64

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء

أخبار متعلقة
65316f6c423604196c380369

خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة

65311fcb4c59b7064d5b5403

اعلام امريكي : احتمال إنقاذ كل الأسرى الإسرائيليين منخفض جدا

653114284236041b537817e4

أنقرة تبدي استعدادها للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية و"الإجلاء" في قطاع غزة

6530ff9542360416cb13edd1

رويترز: إسرائيل تخطط لعملية "وحشية غير مسبوقة" في غزة

f88a0af5-b216-4334-b3c7-a2161be1b6fc

رغد صدام حسين تستذكر والدها بمقطع فيديو خلال حديثه عن اسرائيل

0

رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى إسرائيل