مرصد حقوقي: إسرائيل استخدمت صورة مُسن أعدمته لاحقاً بدعاية النزوح "الآمن"

الوكيل الإخباري- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة مسنّ فلسطيني في دعايته حول "الممر الآمن" للنزوح إلى منطقة جنوب وادي غزة، للتغطية على ارتكابه جرائم وفظائع مروعة بحق النازحين، رغم التأكّد من استشهاد المسن المذكور على يد الجيش في "إعدام ميداني".

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وقال المرصد في بيان الثلاثاء، إنه تابع نشر جيش الاحتلال صورة تُظهر أحد جنوده وهو يتحدث مع المسن بشير حجي (79 عاماً)، من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، في أثناء عبوره طريق "صلاح الدين" الرئيسي لادعاء مساعدة المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم خلال نزوحهم.



ووثّق "الأورومتوسطي" تعرض المسن "حجي" للإعدام الميداني صباح الجمعة الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما يؤكد عملية تزييف الحقائق التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل صارخ.



وأكّدت هالة حجي، حفيدة المسن الشهيد ، لفريق المرصد الأورومتوسطي أن جدها الذي ظهر في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي، قد "أُعدم عمداً بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في الرأس والظهر خلال عبور طريق النزوح بطريقة بشعة".



وسبق أن وثّق المرصد الأورومتوسطي عشرات الحالات لنازحين فلسطينيين أعدمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافهم بالرصاص الحي، وفي بعض الأحيان بقذائف مدفعية بغرض القتل العمد خلال محاولتهم النزوح -بطلب إسرائيلي- إلى منطقة جنوب وادي غزة.



وجدد المرصد مطالبته الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم الإعدام التي تعرض لها نازحون فلسطينيون ومحاسبة مرتكبيها ومَن أصدر الأوامر بشأنها لإنصاف الضحايا.





TRTعربي