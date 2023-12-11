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الإثنين، 11-12-2023 12:44 م

مستشار نتنياهو يبرر بطريقة وقحة تجريد المعتقلين من ملابسهم

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الوكيل الإخباري- "هنا الشرق الأوسط، والجو حار للغاية" هذه هي العبارة التي استخدمها مارك ريغيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في محاولة تبرير ما قام به جيش الاحتلال من تجريد نازحين في غزة من ملابسهم وتصويرهم بهذا الشكل غير الإنساني.اضافة اعلان



وكان مستشار نتنياهو يتحدث في مقابلة مع سكاي نيوز البريطانية، عندما استفسر مذيع القناة منه عن انتشار صور لعشرات النازحين الفلسطينيين مكبلين مجردين من ملابسهم في غزة، مما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.


وجاء رد ريغيف غريبا حيث قال وفقا لما أوردته وكالة الأناضول للأنباء "أولا وقبل كل شيء، تذكر أننا هنا في الشرق الأوسط، والطقس حار جدا. قد لا يكون من الجيد أن يُطلب منك خلع قميصك، خاصة الأيام المشمسة، ولكنها ليست نهاية العالم".

وبعدما لفت مقدم البرنامج إلى إطلاق القوات الإسرائيلية سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين بعد تبين عدم انتسابهم إلى حركة حماس، شدد على أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه الحق في تجريد الناس من ملابسهم، وسأل مستشار نتنياهو عما إذا كانوا انتهكوا اتفاقية جنيف بهذا الإطار.

لكن ريغيف أجاب قائلا إن "الصور ليست مادة رسمية، وإنه من الضروري النظر في طريقة انتشار الفيديو، مما يعني أنه لا يمكن تحميل إسرائيل المسؤولية بهذا الصدد".

غير أن مقدم البرنامج اعترض على إجابة المستشار وقال له: إذا تبين أن الجيش الإسرائيلي هو من التقط تلك المشاهد فلا علاقة لذلك بالموضوع ولا بالحرارة في الشرق الأوسط .

وبدوره رد ريغيف على المذيع الذي حاصره بتكرار الأسئلة حول انتهاك إسرائيل اتفاقية جنيف، قائلا إنه غير مطلع على القانون الدولي بهذا المستوى.

 




 

 


 

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