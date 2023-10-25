وسائل إعلام: 138 أسيرا لدى "حماس" يحملون جوازات سفر أجنبية

الوكيل الاخباري- أفاد موقع "واي نت" بأن أكثر من نصف الأسرى لدى حركة "حماس" يحملون جوازات سفر أجنبية، بينهم 6 روس على الأقل.



وقال الموقع نقلا عن بيانات من الحكومة الإسرائيلية: "يحمل 183 رهينة تحتجزهم حماس جوازات سفر أجنبية. ومن بينهم 54 تايلانديا، و15 أرجنتينيا، و12 ألمانيا، و6 فرنسيين، و6 روس".

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال دانييل هاغاري، في وقت سابق أن عدد الأشخاص الأسرى لدى "حماس" في قطاع غزة ارتفع إلى 222.



وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.