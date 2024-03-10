مستشفى شهداء الأقصى يناشد المجتمع الدولي لإدخال الأدوية

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة خليل الدقران إن وصول جثامين أكثر من 37 شهيدا و118 جريحا خلال الساعات الماضية.

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وأضاف أن القصف على المحافظة الوسطى ومنطقة المواصي بخان يونس مستمر منذ أمس، منوها أنهم لا يستطيعوا استقبال الإصابات لنقص الأمكنة والمواد الطبية.



وتابع " معظم المستشفيات المجاورة لمستشفانا خرجت عن الخدمة ونقدم رعاية صحية متواضعة للجرحى، ولا توجد غرف عمليات كافية."



وناشد المجتمع الدولي إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والعالم لتحويل الحالات الصعبة إلى خارج قطاع غزة وفتح المعابر.

