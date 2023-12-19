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50 شهيداً بقصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بغزة

الثلاثاء، 19-12-2023 04:17 م

مستعمرون يشقون طريقا استعماريا تمهيدا للاستيلاء على الأراضي في رام الله

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الوكيل الاخباري- شرع مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جبل الريسان غرب رام الله.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس قروي كفر نعمة رأفت خليفة لـ"وفا"، إن آليات تابعة للمستعمرين شرعت منذ الصباح بشق طريق استعماري على أراضي المواطنين التي تتوسط قرى رأس كركر وخربثا بني حارث وكفر نعمة.

وأضاف: الطريق الاستعماري يقع في الأراضي المصنفة "ج"، وضمن أكثر من 600 دونم استولت عليها إسرائيل بقرار عسكري منذ أكثر من 4 سنوات.

وحذر خليفة من استغلال المستعمرين المسلحين للوضع السياسي لترسيخ أمر واقع على الأرض وفرضه.

 




 

 


 

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