مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويطلقون النار شمال غرب رام الله

الوكيل الاخباري-
هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب دوار مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار.اضافة اعلان
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا
"، إن عددا من مستعمري مستعمرة "عطيرت" تجمهروا وسط دوار روابي، وأطلق أحدهم النار صوب مركبات المواطنين الفلسطينيين المارة، فيما رشق آخرون المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين عند دوار مستعمرة "حلميش" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال غرب رام الله، وآخر عند مدخل عطارة، كما أُغلقت البوابة الحديدية المقامة على طريق رام الله نابلس الرئيس قرب مخيم الجلزون.