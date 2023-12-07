الخميس 07-12-2023
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بمنظومة "رجوم" .. القسام تستهدف غرف قيادة تابعة لجيش الاحتلال

الخميس، 07-12-2023 10:27 ص

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفاد مصدر، بأن الاقتحام يأتي تزامنا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستعمرون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق.

وتشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وتدقق في هويات المواطنين، في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشبان لمنعهم من الوصول إلى المسجد.

 




 

 


 

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