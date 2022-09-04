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الأحد، 04-09-2022 11:51 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ببيان، إن المتطرفين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، و استمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.


وأضافت أنهم اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ماعدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

 

بترا


 




 

 


 

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