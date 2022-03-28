الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 03:50 م

مستوطنون وجنود الاحتلال يقتحمون عدة احياء في القدس

225-jpg-38476287341616044


الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، وجنود الاحتلال، اليوم الإثنين، مناطق مختلفة في مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت مراسلة وفا ، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وانتشروا في شوارع البلدة وأزقتها برفقة عناصر من شرطة الاحتلال تولوا حماية المقتحمين.


وأضافت أن مجموعة أخرى من المستوطنين برفقة سياح اقتحموا منطقة القصور الأموية بمحاذاة المسجد الأقصى وقدموا شروحات مزورة حول القصور، تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال.


كما اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة العيسوية جنوب شرق القدس المحتلة، وانتشرت في شوارع البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
16480296181341356374

الاحتلال يحتجز "جرافة" وسائقها في روجيب شرق نابلس

6a34fe29-349b-4f63-883c-1e03eb0fbdc8

مستوطنون يحرقون أربع مركبات في جالود جنوب نابلس

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

3(314)

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في بلدة ترمسعيا

b64ed095-d93d-4e83-9a22-9630acd27131

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من القدس

كك

الاحتلال يعزز قواته في الضفة الغربية بأربع كتائب

أخبار متعلقة
dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

12185302087267163174988732353143

135 مستوطنا يقتحمون الأقصى

thumb

الاحتلال يعتقل 3 شبان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى