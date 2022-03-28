مستوطنون وجنود الاحتلال يقتحمون عدة احياء في القدس

الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، وجنود الاحتلال، اليوم الإثنين، مناطق مختلفة في مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وأفادت مراسلة وفا ، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وانتشروا في شوارع البلدة وأزقتها برفقة عناصر من شرطة الاحتلال تولوا حماية المقتحمين.



وأضافت أن مجموعة أخرى من المستوطنين برفقة سياح اقتحموا منطقة القصور الأموية بمحاذاة المسجد الأقصى وقدموا شروحات مزورة حول القصور، تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال.



كما اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة العيسوية جنوب شرق القدس المحتلة، وانتشرت في شوارع البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.



وفا