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الإثنين، 21-03-2022 01:03 م

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

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الوكيل الإخباري-اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصًا المنطقة الشرقية منه، كما استمعوا لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة الهيكل، فيما تولى عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل عملية الاقتحام ومنع المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى.


وأضافت: أن 150 طالبا من جامعة (كولومبيا) من الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة منظمة (بيدينو) التهويدية، وبقيادة مرشدات من جماعات الهيكل المزعوم اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية داخل صحن الصخرة وفي زوايا الأقصى.


 ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

وفا

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