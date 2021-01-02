السبت 02-01-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 02-01-2021 01:58 م

مستوطنون يعتدون على المزارعين في مسافر يطا

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الوكيل الإخباري- اعتدى مستوطنو "متسبي يائير" و"بيت يتير" و"أولاد يعقوب داليا" الجاثمات على أراضي المواطنين جنوب شرق يطا جنوب الخليل، اليوم السبت، على المزارعين في مسافر يطا تحت حماية جيش الاحتلال.
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وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، بأن عددا من هؤلاء المستوطنين اعتدوا بالضرب على مزارعين عزّل من عائلة النواجعة قرب قرية ام لخوص، محاولين منعهم من حراثة أراضيهم، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين برضوض وكدمات.

 وناشد الجبور الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لعربدة المستوطنين التي تتواصل بحماية قوات الاحتلال.

يذكر ان المستوطنين يعتدون بشكل متواصل على أصحاب هذه الأراضي، ويقتلعون عشرات أشجار الزيتون ويسرقونها، في محاولة لتهجيرهم بغية توسيع المستوطنات المذكورة.

 




 

 


 

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