الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة طالبة في جامعة البلقاء التطبيقية

الامن يكشف سبب وفاة مواطن عُثر على جثته ملقاة بالشارع العام

السيسي يتوجه إلى بطرسبورغ.. ولقاء مرتقب مع بوتين

تفاصيل سقوط سيدة من شرفة منزلها بإربد

الخارجية الأميركية تعلق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

تقرير صادم يكشف عدد المقترضات في الأردن

بيان عاجل صادر عن المملكة العربية السعودية

ما مصير العشرة دنانير القديمة بعد طرح الجديدة ؟

1.360 مليار دينار الفاتورة النفطية للأردن في أول 5 أشهر من العام

الأردن بقبضة الموجة الحارة .. إليكم تطورات الطقس

الأربعاء، 26-07-2023 09:54 ص

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

9


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وذكرت مصادر ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.


وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم أنها تحضّر لاستقبال آلاف اليهود الذين سيقتحمون الأقصى خلال هذا الأسبوع وقبيل ذكرى خراب الهيكل المزعوم والتي توافق يوم غد الخميس، وتستعد جماعات الهيكل المزعوم لإدخال أكثر من ألفي متطرف للأقصى في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.


ودعت هيئات مقدسية لشد الرحال يوم غد للمسجد الأقصى المبارك للتصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف 5

إصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

ط

الحكومة الفلسطينية تحذر من مسيرة استفزازية في القدس واقتحام الأقصى

احتلال 99

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من جنين

احتلال 55

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من بيت لحم

أخبار متعلقة
اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ة

مفتي القدس يحذر من تداعيات قرار الاحتلال ضد لجنة إعمار المسجد الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

سجون

الاحتلال يمدد اعتقال أسير مقدسي