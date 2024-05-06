الإثنين 06-05-2024
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الإثنين، 06-05-2024 03:22 م

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الاثنين، عن توجه الوزارة لإنشاء مدرسة مهنية للإناث داخل محافظة جرش.اضافة اعلان


وأضاف خلال جولة لفريق وزاري لمحافظة جرش للاطلاع على مشاريع نفذتها الحكومة خلال الـ 25 عاما الماضية ونسب الإنجاز في المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ، أن الوزارة نفذت 48 مشروعا بقيمة 25 مليون دينار؛ وتنفذ حاليا 15 مشروعا داخل المحافظة؛ أهمها صيانة وإضافة غرف صفية، إضافة لوجود مشروع إنشاء كلية جامعية تطبيقية.

وردا على سؤال رئيس بلدية برما عقاب البرماوي عن التأخر في إنشاء مدرسة الثقافة العسكرية في قضاء برما، بين محافظة أنه "لا توجد أي عوائق أو مشاكل لتنفيذ إنشاء المدرسة".

وبلغ عدد المشاريع التي نفذتها الحكومة خلال الـ 25 سنة الماضية داخل محافظة جرش 1308 مشاريع، بكلفة تزيد على 400.287 مليون دينار.

وبلغ عدد مشاريع قطاع البلديات 103 مشاريع بكلفة تقريبية 63.457 مليون دينار، وقطاع المياه والصرف الصحي 36 مشروعا بكلفة 76.688 مليون دينار، وقطاع الأشغال العامة والإسكان 455 مشروعا بكلفة 18.865 مليون دينار، وقطاع الزراعة 31 مشروعا بكلفة 14.538 مليون دينار، قطاع التربية والتعليم 48 مشروعا بكلفة 150 مليون دينار، وقطاع السياحة والآثار 38 مشروعا بكلفة 31.540 مليون دينار.

 




 

 


 

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