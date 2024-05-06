تزايد إقبال المرضى على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

الوكيل الإخباري - يعد المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة ٢ الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية وبمتابعة مستمرة من القيادة العامة للقوات المسلحة النافذة الصحية والطبية لأهالي جنوب قطاع غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية وتفشي الأوبة الناقلة والمعدية جراء الحرب الإسرائيلية التي يشهدها القطاع.

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والمستشفى الميداني الأردني ما زال يشكل لأهالي القطاع الرئة والحاضنة الطبية لهم، لما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية وإنسانية للمرضى والمراجعين والمصابين، بل وبات يشهد تزايداً في إقبال المراجعين عليه.



وتعمل الكوادر الطبية بدورها على مدار الساعة، وتعاملت مع عدد من الحالات المرضية الطارئة وأجرت العمليات الجراحية والنوعية للمرضى والمصابين الذين أشادوا بمهنية وكفاءة العامين في المستشفى.



من جانبهم عبر الأهالي والمراجعين في جنوب القطاع عن شكرهم وتقديرهم للموقف الأردني الثابت والداعم لهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وحرصه المستمر في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.