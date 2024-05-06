حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تحضير جيش الاحتلال للهجوم على مدينة رفح جريمة تؤكد إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على المضي في حرب الإبادة.
وأكدت أن أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" لجيش الاحتلال، مشيرة إلى أن المقاومة على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء في مدينة رفح.
ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، إلى إخلائها.