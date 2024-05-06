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الإثنين، 06-05-2024 03:23 م

حماس: أي عملية في رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تحضير جيش الاحتلال للهجوم على مدينة رفح جريمة تؤكد إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على المضي في حرب الإبادة.

وأكدت أن أي عملية عسكرية في رفح لن تكون "نزهة" لجيش الاحتلال، مشيرة إلى أن المقاومة على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء في مدينة رفح.

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ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، إلى إخلائها.

وطلب جيش الاحتلال من سكان المنطقة الشرقية في رفح ضرورة الاخلاء الفوري إلى ما سماها المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي، وهي منطقة على الساحل تمتد بين رفح وخان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه إذا رفض سكان المنطقة المحددة مغادرة منطقة رفح، فمن المتوقع أن تطلق إسرائيل النار "المحفزة"، من الجو بشكل رئيسي، في اتجاه منازلهم.

 




 

 


 

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