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الإثنين، 06-05-2024 03:50 م

نقيب المهندسين يرعى فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية

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الوكيل الإخباري - رعى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية تحت عنوان "تطوير وابتكار" والذي أقامه فرع نقابة المهندسين في محافظة العقبة، بمشاركة واسعة من لجان المهندسين الشبابية في فرع العقبة وفروع النقابة في كافة محافظات المملكة.

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وأكد المهندس سمارة على أن ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل أهمية عما يحدث في قطاع غزة، من اقتحامات وقتل ومنع للعمال من العمل ومحاصرتها وتقطيع اواصرها وبناء المستوطنات ومحاولات التهجير ما يشكل خطرا على الامن الوطني الأردني.


وأشار إلى أنه ورغم القلق الذي تعيشه حدودنا الشمالية والشرقية ورغم ما يشهده الإقليم من قلق، إلا أن الأردن يقف كالواحة في الصحراء، وحاضنة تستوعب العرب والمظلومين والهاربين من كل ظلم، مشددا على أننا معنيون بوحدتنا الوطنية وتماسكنا الداخلي، وهو ما يعكس التلاحم الرسمي والشعبي تجاه العدوان على قطاع غزة.


ولفت إلى أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية معركة طوفان الأقصى، هو الموقف الوحيد الذي اخترق كافة المحافل الدولية، وتلاه ما أجرته جلالة الملكة من مقابلات تلفزيونية ، عكست موقف الأردن الصلب، وواجهت هجمة صهيونية شرسة، وما تبع ذلك من الموقف الرسمي الذي قاده وزير الخارجية الأردني وتقدمه بأدائه الدبلوماسي على كافة الوزراء العرب.

 




 

 


 

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