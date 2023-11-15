مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

الوكيل الإخباري- تصدر وسم انقذوا مستشفى الشفاء منصة التواصل الاجتماعي "اكس" توتير مسبقاً بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لاقسام من المجمع منذ فجر اليوم الاربعاء ولغاية اللحظة .

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وثق متابعون ووسائل الإعلام الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال بعد اقتحامها للمستشفى، والذعر الذي ألم بقلوب المدنيين حيث يتواجد الآلاف من المرضى والنازحين وطواقم الرعاية الطبية.

















#الأخبار pic.twitter.com/nBO5boXv06 طبيب في مجمع الشفاء: نحن قررنا التضحية بحياتنا وترك أهالينا للبقاء إلى جانب مرضانا ورعايتهم، ولا نخشى على حياتنا كما نخشى على حياة مرضانا #حرب_غزة November 15, 2023



