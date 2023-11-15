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الأربعاء، 15-11-2023 11:51 ص

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

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الوكيل الإخباري- تصدر وسم انقذوا مستشفى الشفاء منصة التواصل الاجتماعي "اكس" توتير مسبقاً بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لاقسام من المجمع منذ فجر اليوم الاربعاء ولغاية اللحظة .

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وثق متابعون ووسائل الإعلام الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال بعد اقتحامها للمستشفى، والذعر الذي ألم بقلوب المدنيين حيث يتواجد الآلاف من المرضى والنازحين وطواقم الرعاية الطبية.

 


 

 

 

 


 


 




 

 


 

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