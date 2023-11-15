مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

الوكيل الإخباري- تصدر وسم انقذوا مستشفى الشفاء منصة التواصل الاجتماعي "اكس" توتير مسبقاً بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لاقسام من المجمع منذ فجر اليوم الاربعاء ولغاية اللحظة .
وثق متابعون ووسائل الإعلام الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال بعد اقتحامها للمستشفى، والذعر الذي ألم بقلوب المدنيين حيث يتواجد الآلاف من المرضى والنازحين وطواقم الرعاية الطبية.
طبيب في مجمع الشفاء: نحن قررنا التضحية بحياتنا وترك أهالينا للبقاء إلى جانب مرضانا ورعايتهم، ولا نخشى على حياتنا كما نخشى على حياة مرضانا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/nBO5boXv06— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 15, 2023
#IsraelTerrorism Israel is terrorizing the people inside and around al-shefa Hospital. besides the heavy gunfire inside. This is an absolute terrorism actions. #انقذوا_مستشفى_الشفاء #Genocide_of_Palestinians #Hamas #Al_Shifa_Hospital pic.twitter.com/gqC9TYfGn2— Ruheen Bi (@iamruheen) November 15, 2023