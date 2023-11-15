جيش الاحتلال يُعلق على مداهمة مستشفى الشفاء

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"سي إن إن"، إن قواتهم تدخل مستشفى الشفاء بمهمة وربما تنجح في الوصول إلى مكان تهزم فيه حركة حماس وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.



وقبل ساعات ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بدعوى تنفيذ عملية ضد حركة حماس بناء على ما أسمتها "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".

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واكد المدير العام للمستشفيات في غزة منير البرش، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء.



وأضاف البرش، أن جيش الاحتلال دخل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء، ويفتش في قبو المستشفى.



