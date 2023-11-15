الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

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مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

الأربعاء، 15-11-2023 08:14 ص

جيش الاحتلال يُعلق على مداهمة مستشفى الشفاء

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"سي إن إن"، إن قواتهم تدخل مستشفى الشفاء بمهمة وربما تنجح في الوصول إلى مكان تهزم فيه حركة حماس وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقبل ساعات ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بدعوى تنفيذ عملية ضد حركة حماس بناء على ما أسمتها "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".

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واكد المدير العام للمستشفيات في غزة منير البرش، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء.

وأضاف البرش، أن جيش الاحتلال دخل قسم الطوارئ بمجمع الشفاء، ويفتش في قبو المستشفى.

 




 

 


 

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