وسائل إعلام: إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة تمهيدا لإخلاء رفح

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الدفاع ستشتري 40 ألف خيمة قبل إخلاء مدينة رفح التي قالت إسرائيل إنها تخطط لمهاجمتها لتحقيق النصر على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).ولم يصدر تأكيد فوري من وزارة الدفاع بشأن عملية الشراء التي قالت صحيفة "جيروزالم بوست"، وهي واحدة من الصحف التي نشرت الخبر، إن معلومات تسربت عنها دون إعلان رسمي.وكانت أنباء الشراء المزمع للخيام، التي يمكن لكل منها إيواء 12 شخصا، واحدة من أولى العلامات على الاستعدادات الملموسة لإخلاء رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني.