الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل أسيرة محررة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

الطعاني: يتسنى رؤية هلال شوال بوضوح يوم الثلاثاء

المقاومة تعلن عن عمليات نوعية توقع 14 قتيلا من جنود الاحتلال

وفد من حماس يتوجه للقاهرة وضغوط أميركية على إسرائيل للتوصل إلى تسوية

سفينة حربية بريطانية للمساهمة بإيصال المساعدات لغزة

تقرير فلسطيني: استشهاد 4 أطفال كل ساعة بغزة جراء عدوان الاحتلال

الأردنيون يحيون ليلة القدر وألسنتهم تلهج بالدعاء لفلسطين والأمة

وفيات الاحد 7/ 4/ 2024

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي

الأحد، 07-04-2024 06:44 ص

وفد من حماس يتوجه للقاهرة وضغوط أميركية على إسرائيل للتوصل إلى تسوية

تفجير


الوكيل الاخباري - يتوجه، اليوم الأحد، وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القاهرة، استجابة لدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصل مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى القاهرة بالتزامن مع تزايد الضغوط الأميركية على إسرائيل للتوصل لاتفاق وعقد صفقة تبادل.

اضافة اعلان


وذكرت حماس، في بيان، أن الوفد المسافر إلى القاهرة سيكون برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، وأكدت تمسكها بموقفها الذي قدّمته يوم 14 مارس/آذار الماضي، الذي يتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، إضافة لصفقة تبادل أسرى جادة.


وقال مصدر قيادي في الحركة للجزيرة إن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة بين رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والوسطاء، لاستئناف جولة التفاوض بالقاهرة التي ستشهد مشاركة مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل.


وأشار المصدر إلى أن هنية أكد للوسطاء أن أي جولة تفاوض جديدة يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل للاحتلال، وعودة النازحين دون قيد أو شرط.


في المقابل، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الحكومة رهنت إرسال وفد برئاسة رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع لمحادثات صفقة التبادل في القاهرة، برد وصفته بـ"الإيجابي" من حركة حماس.


ولم توضح الإذاعة طبيعة الرد "الإيجابي" المتوقع من حماس، غير أن إسرائيل رفضت سابقا خلال المفاوضات في الدوحة والقاهرة مطالب الحركة بعودة النازحين غير المشروطة إلى شمال القطاع، والانسحاب الكامل من غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال 7

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل أسيرة محررة

القسام44

المقاومة تعلن عن عمليات نوعية توقع 14 قتيلا من جنود الاحتلال

ممد

سفينة حربية بريطانية للمساهمة بإيصال المساعدات لغزة

شهداء 5

تقرير فلسطيني: استشهاد 4 أطفال كل ساعة بغزة جراء عدوان الاحتلال

22

مسؤول بمكتب نتنياهو يهاجم رئيس الأركان

قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

واشنطن بوست: منظمات إغاثة تعتبر غزة غير آمنة لموظفيها

أخبار متعلقة
ث

المقاومة تجدد التمسك بشروطها ووفد حركة حماس يتوجه للقاهرة

ن

إسرائيل ترهن إرسال وفدها للقاهرة برد "إيجابي" من حماس

الدويري

الدويري: مخطط إسرائيلي خبيث لخلق صحوات أمنية بغزة من بوابة المساعدات

22

جيش الاحتلال : حماس منعت الوصول إلى هدنة قبل رمضان

download (1)

حماس: نرفض نتائج تحقيق إسرائيل حول مجزرة دوار النابلسي

غ

إعلام إسرائيلي: الجيش استثمر قوته بخان يونس ولم يقض على حماس