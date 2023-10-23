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الإثنين، 23-10-2023 04:18 م

مصر تسلم فلسطين الدفعة الرابعة من المساعدات

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الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر المصري إنه قام بتسليم نظيره الفلسطيني الدفعة الرابعة من المساعدات العاجلة والمعونات الإغاثية لقطاع غزة. 

وأشار الهلال الأحمر المصري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها الاحتياجات الطبية وذلك بناء على ما حدده الهلال الأحمر الفلسطيني من احتياجات لازمة لأهالينا في غزة. 

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار دخول المساعدات لإخواننا في غزة. 

وأضافت حياة كريمة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم إدخال 34 سيارة من مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني.

روسيا اليوم

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