معاريف: حجم التصنيع العسكري بغزة أدهش الجيش الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن حجم التصنيع العسكري في غزة كان مدهشا للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- "لديها قدرة لا متناهية على تعزيز صفوفها بأشخاص جدد".

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وكانت كتائب عز الدين القسام قالت إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة شرق جباليا شمالي قطاع غزة.



وفي اليوم الـ106 من الحرب على غزة تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بجباليا وشرق خان يونس، وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي مناطق عدة بينها جباليا، وبني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس.



