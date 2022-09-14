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الأربعاء، 14-09-2022 09:41 ص

مقتل ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين قرب جنين

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل ضابط في كمين لمقاومين قرب حاجز الجلمة شمالي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد منفذاه.

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وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن قواته رصدت مقاومين اثنين خلال زحفهما على الأرض بعيدًا عن السياج الأمني بنحو 15 مترًا وعلى مقربة من موقع عسكري بعد منتصف الليلة.


وقال إنه تم استدعاء قوة عسكرية أخرى بقيادة قائد لواء شمال الضفة الغربية وهرعت للمكان.


وأضاف "اقتربت القوة من المسلحين خلال زحفهما على الأرض ولدى اقترابها منهما حصل اشتباك من مسافة قصيرة جدًا تقل عن 10 أمتار، قتل خلاله أحد ضباط الجيش، بينما قُتل المسلحان في المكان".


ووصف ضابط كبير في جيش الاحتلال الهجوم بالخطير، وأنه كان سينتهي بشكل فادح لولا اكتشاف المقاومين.


وقال الضابط إن الكمين نُفذ رغم اكتشاف وجود المقاومين قبل ساعتين من الاشتباك، إذ اعتقد الجنود في البداية أنهما غير مسلحين.


وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال فتح "تحقيق معمق" في تفاصيل العملية.

 

صفا


 




 

 


 

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